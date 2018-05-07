Церемония инаугурации Путина

Владимир Путин официально вступил в должность президента России - во второй раз подряд, но в четвертый по совокупности президентских мандатов.

Церемония инаугурации прошла в Кремле 7 мая. Часть трансляции занимает долгий путь "новоизбранного" президента к месту присяги, который мы несколько ускорили для наших зрителей.

За несколько дней до инаугурации Кремль утвердил сценарий церемонии, которая должна была выглядеть относительно просто. Главное отличие от большинства предыдущих инаугураций в том, что был отменен вечерний торжественный прием в честь вступления главы государства в должность. В этом году в администрации президента решили, что прием в Кремле будет только 9 мая по случаю Дня Победы.

Но есть и другое отличие. В 2012 году самой обсуждаемой частью церемонии инаугурации Путина стал проезд его кортежа по улицам Москвы. Тогда кадры проезда избранного народом президента по перекрытым и поэтому абсолютно пустынным улицам произвели двоякое впечатление.

На этот раз этот раз проезд состоялся только по территории Кремля: глава государства вышел из рабочего кабинета в Первом корпусе Кремля и доехал до Большого Кремлевского дворца, где принял присягу.