Исламистская партия "Ан-Нахда" объявила о своей победе на муниципальных выборах в Тунисе.
Выборы в Тунисе: побеждают умеренные исламисты
Выборы в Тунисе: побеждают умеренные исламисты
По предварительным данным "Ан-Нахда", или "Партия возрождения", набрала более 27% голосов, заметно опередив своих политических оппонентов, в том числе светскую партию "Нидаа Тунис", за которую проголосовали около 22% избирателей.
Нынешние муниципальные выборы стали первыми в Тунисе после "жасминовой революции" 2011 года. Однако явка при этом оказалась крайне низкой - менее 30%. По мнению наблюдателей это связано со все возрастающим недоверием к действующим властям Туниса, которые оказались у руля на волне революционных настроений.
Этим же фактором объясняется популярность "Ан-Нахды", отстаивающей консервативные и религиозные взгляды на устройство общества.
Напомним, что "Ан-Нахда" была основана под влиянием исламской революции в Иране. Однако на рубеже 80-х и 90-х годов она подверглась преследованиям при президенте Бен Али. Партия вновь воспряла только после "жасминовой революции" в Тунисе.