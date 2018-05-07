Президент США Дональд Трамп объявит во вторник о своем решении по поводу иранской ядерной сделки, которую он не раз называл "пагубной". Соответствующую запись американский лидер оставил в понедельник в "Твиттере". Он уточил, что заявление будет сделано в белом доме в 2 часа дня по местному времени (в 9 вечера по московскому времени).
Трамп готов объявить решение по Ирану
Трамп готов объявить решение по Ирану
В июле 2015 года Иран, пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной проблемы Тегерана. Сделка предусматривает отмену санкций ООН, США и ЕС, наложенных на Иран из-за его ядерной программы.
Между тем глава МИД Великобритании Борис Джонсон стал первым министром иностранных дел, принятым в Вашингтоне новым госсекретарем Майклом Помпео. Британские СМИ пишут, что главная цель поездки Джонсона — попытаться повлиять на позицию Трампа, убедив его не отменять соглашение с Ираном.