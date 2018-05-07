Трамп готов объявить решение по Ирану

Президент США Дональд Трамп объявит во вторник о своем решении по поводу иранской ядерной сделки, которую он не раз называл "пагубной". Соответствующую запись американский лидер оставил в понедельник в "Твиттере". Он уточил, что заявление будет сделано в белом доме в 2 часа дня по местному времени (в 9 вечера по московскому времени).