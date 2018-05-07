"Ночные волки" заехали в Прагу

Мотоциклисты из известного российского клуба "Ночные волки" прибыли в Прагу. Международный мотопробег "Дороги Победы" проходит в четвертый раз — байкеры повторяют путь советских солдат, проделанный во время Великой Отечественной войны.

Руководитель мотопробега Андрей Бобровский говорит: "Прага у нас всегда была непростым местом, центром сопротивления. Здесь идет сопротивление добра и разума с какими-то вещами непонятными, неадекватными. А так, люди нас всегда встречали, посмотрите сколько людей".

"Ночных волков" в Праге встретили не только сторонники. На Ольшанском кладбище их ждала также и акция протеста, организованная гражданским движением "Пульс Европы." В результате потасовок два человека были задержаны.

Говорят участники акции протеста:

"То, что они делают, сидя на американских мотоциклах — это провокация. Они это делают, чтобы поддержать Путина".

"Они хотят показать нам, что Россия большая и что она подбирается к нам все ближе и ближе".

Участники мотопробега, в числе которых есть и житили европейских стран, возложили цветы к мемориалу павшим советским солдатам.

"Я принимаю участие в этом мотопробеге, чтобы вспомнить о том, что просходило более 70 лет назад. В то время очень много таких молодых людей как вы отдали свою жизнь за свободу Европы".

Из Праги передает корреспондент Euronews Лука Ровинальти: "Отдав дань памяти русским солдатам в Праге, "Ночные волки" отправляются в Германию, их путешествие закончится в Берлине".