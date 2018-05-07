Президент РФ Владимир Путин выдвинул кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра. Об этом в Кремле сообщили сразу после инаугурации Путина.
Путин вновь выдвинул Медведева на премьерский пост
Путин вновь выдвинул Медведева на премьерский пост
В соответствии с конституцией, кабинет министров должен был уйти в отставку в понедельник. Однако эта процедура представляется лишь формальностью.
Госдума рассмотрит кандидатуру Медведева уже 8 мая. Его утверждение во главе правительстве у наблюдателей сомнений не вызывает. Даже несмотря на тот факт, что некоторые партии, как "Справедливая Россия", намерены голосовать против. Медведев является председателем "Единой России", которой принадлежит конституционное большинство в Госдуме.
Дмитрий Медведев занимает пост премьер-министр с 8 мая 2012 года - значительно дольше всех своих предшественников в новейшей истории России. Еще до инаугурации Владимир Путин встретился с членами праивтельства и поблагодарил за плодотворную работу, особо отметив заслугу Медведева.