Словения добилась успеха в развитии страны в регионе. Об этом заявил председатель Европейского совета Дональд Туск в рамках визита в балканскую страну.
Туск верит в Словению
Туск верит в Словению
В частности, в своем "Твиттере" по результатам встречи с премьер-министром страны Мирославом Цераром Туск отметил, что именно со Словенией связано будущее Западных Балкан в Евросоюзе. И она продолжит играть важную роль в развитии региона согласно видению ЕС.
Дональд Туск посетил Словению в преддверии саммита Евросоюза с участием западнобалканских лидеров, которые ожидают окончательного интегрирования их стран в сообщество.
ЕС планирует поддерживать регион в решении проблем, связанных с миграцией и безопасностью.