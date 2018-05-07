Иранский синдром

Вначале в атаку пошел Макрон, затем его поддержала канцлер Германии, и после этого - глава внешнеполитического ведомства Британии.

В случае с иранской ядерной сделкой французский президент надеется на лучшее, но готовится к худшему. С одной стороны, он полагает, что, возможно, его аргументы по поводу невыхода США из соглашения окажутся в итоге для президента США убедительными, с другой, он открыто говорит о том, что если договор будет дезавуирован, то нужно готовится к войне. Правда, он добавил, "я не думаю, что Дональд Трамп хочет войны". Об этом Эммануэль Макрон заявил в интервью еженедельку "Шпигель".

Со стороны Ирана накануне раздалось предупреждение: президент страны, выступая на государственном телеканале, отметил, что США в случае выхода из соглашения совершат историческую ошибку, о которой обязательно пожалеют.

Тегеран настаивает на том, что ведущиеся в рамках атомной программы исследования носят исключительно гражданский и мирный характер, и полагает, что если Иран соблюдает условия договора, то новые возможные переговоры не требуются.

Соглашение с Ираном, которым недоволен Трамп, было заключено три года назад предыдущей администрацией США, суть его - постепенное снятие санкций с Тегерана за отказ от военной ядерной программы.