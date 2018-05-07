Тайны и загадки, которые касались захоронения Тутанхамона не устояли перед достижениями научно-технического прогресса: группе специалистов удалось с помощью радарных устройств выяснить, что никаких других помещений, кроме тех, что были и ранее известны археологам, не существует. Открытие было сделано инженерами туринского Политехнического университета.
Разгадана еще одна тайна могилы Тутанхамона
Разгадана еще одна тайна могилы Тутанхамона
По словам руководителя исследований профессора Фраческо Порселли, "использовались три разных радарных устройства, это важно отметить, работающих на разных частотах, значение имеет и то, что всесторонняя перекрестная проверка полученных с их помощью данных подтвердила все выводы".
Проведенные работы опровергли сделанные три года назад заявления египетских ведомств, утверждавших, что вероятность наличия таких помещений очень высока.