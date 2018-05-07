В Ливане на парламентских выборах явка избирателей составила чуть больше 49%.
Ливан: подведены предварительные итоги выборов
Ливан: подведены предварительные итоги выборов
Таков предварительный итог голосования, которое проводилось в связи со сложной внутриполитической ситуацией в стране впервые за последние 9 лет.
Конкуренция была высокой - на 128 мандатов претендовали 976 кандидатов, 111 из них были женщины.
Выборы проходили по новому избирательному закону, который сумели ценой больших компромиссов принять лишь в прошлом году.
Действующий премьер-министр Саад Харири сохранит свой пост, но, предполагается, что его политическое движение лишится мандатов в парламенте, они могут перейти к соперникам Харири, шиитскому движение "Хезболлах".
Окончательные итоги должны быть подведены к вечеру понедельника.