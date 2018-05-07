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Италия

Как в старые времена

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Как в старые времена

Как в старые времена
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В замке под Римом прошел финал чемпионата мира по историческому средневековому бою.

Фестиваль называется "Битва народов".

Соревнования, как их определяют знатоки и участники, полноконтактные, в бою действуют определенные правила, в сражениях используется железное оружие, что приводит порой к травмам.

В этом году пострадали по меньшей мере 80 человек. В состязаниях участвуют сборные разных стран, они проводятся в нескольких номинациях.

В финале сошлись Россия и Украина. Каким бы ни был исход этого сражения, в итоге обида проигравших была растворена в пиршестве, которым традиционно завершается этот форум.

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