В замке под Римом прошел финал чемпионата мира по историческому средневековому бою.
Как в старые времена
Как в старые времена
Фестиваль называется "Битва народов".
Соревнования, как их определяют знатоки и участники, полноконтактные, в бою действуют определенные правила, в сражениях используется железное оружие, что приводит порой к травмам.
В этом году пострадали по меньшей мере 80 человек. В состязаниях участвуют сборные разных стран, они проводятся в нескольких номинациях.
В финале сошлись Россия и Украина. Каким бы ни был исход этого сражения, в итоге обида проигравших была растворена в пиршестве, которым традиционно завершается этот форум.