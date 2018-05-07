Air France терпит убытки

Акции Air-France-KLM в понедельник потерпели самое большое однодневное падение за 10 лет после новости об отставке главы холдинга Жана-Марка Жанайака. В начале торгов акции концерна упали на более чем 14%, что составляет почти 50% с начала года.

В пятницу стало известно, что Жанайак подает в отставку из-за невозможности договориться с профсоюзами по вопросу ставок заработной платы персонала. Конфликт в Air France начался в прошлом году, когда профсоюзы потребовали повышения окладов на 6%. В ответ руководство компании предложило увеличение платы лишь на 1%, а в апреле этого года был выдвинут новый план, предполагавший рост окладов на 7% в течение четырех лет и подразумевавший также выплату индивидуальных премий.

Этот план был вынесен на голосование сотрудников. По его результатам проект был отвергнут 55,4% голосовавших при участии в вотуме 80,33% имеющего на это право персонала.

"Air-France находится в уязвимом положении, как и другие авиакомпании, потому что их прибыль очень и очень мала, а подобные конфликты внутри компании приводят к потере клиентов. Но ее восстановление - процесс очень трудный", - заявил авиаэксперт Жерар Фельдзер.

Волна забастовок уже принесла компании убытков на 300 млн евро.

Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что государство как самый большой акционер Air-France (14% акций) не намерено брать на себя выплаты по долгам компании, считая реструктуризацию фирмы обязанностью ее руководства.

Он также подчеркнул, что главной задачей нового руководителя Air France станет поиск компромисса в конфликте с профсоюзами. В ином случае, по его словам, авиахолдинг может прекратить свое существование.