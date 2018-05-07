Баскетболисты "Хьюстон Рокетс" обыграли на выезде "Юту Джаз" в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
"Хьюстон" обыграл "Юту"
"Хьюстон" обыграл "Юту"
Матч, состоявшийся в воскресенье в Солт-Лейк-Сити, завершился победой гостей со счетом 100:87 (30:23, 28:25, 21:17, 21:22). В составе "Хьюстона" на паркете выделялись Джеймс Харден (24 очка) и сделавший дабл-дабл Крис Пол (27 очков, 12 подборов). Еще один дабл-дабл оформил Клинт Капела (12 очков, 15 подборов). У "Юты" самыми результативными стали Донован Митчелл (25 очков, 9 подборов) и Руди Гобер (11 очков, 10 подборов).
Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Рокетс", пятый матч соперники проведут 8 мая в Хьюстоне.