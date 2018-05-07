Владимир Путин официально вступил в должность президента РФ

Владимир Путин официально вступил в должность президента России на новый срок. Церемония инаугурации состоялась в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Это уже четвертый срок Путина на посту главы государства. Два его первых - продолжались по четыре года; после внесения поправок в Конституцию России мандат главы государства был продлен до 6 лет. Во время церемонии Путин заявил, что считает своим долгом и смыслом жизни сделать все для настоящего и будущего России.