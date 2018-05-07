"Открытки из Азербайджана": памятник мудрой женщине

Жемчужина города Нахичевань - мавзолей Момине Хатун. Он был построен в 1186 году и пронёс через века историю женщины, которая играла большую роль в политической жизни той эпохи.

10 граней и практически на каждой - свой орнамент. Шедевр архитектора Аджеми Нахчивани стал одним из самых ярких памятников, воздвигнутых в честь женщины.