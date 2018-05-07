"Открытки из Азербайджана": памятник мудрой женщине

Жемчужина города Нахичевань - мавзолей Момине Хатун. Он был построен в 1186 году и пронёс через века историю женщины, которая играла большую роль в политической жизни той эпохи.
10 граней и практически на каждой - свой орнамент. Шедевр архитектора Аджеми Нахчивани стал одним из самых ярких памятников, воздвигнутых в честь женщины.
Сейчас его высота - 26 метров, но изначально мавзолей Момине Хатун был на 9 метров выше, его украшал купол, напоминавший шатер.
Момине Хатун была супругой и главным советником могущественного Шамсадина Эль Дениза. Именно он велел возвести в честь возлюбленной величественный памятник, но вскоре и его не стало.
Строительство завершилось через 11 лет по приказу их сына.
Фахраддин Сафарли, директор Института истории, этнографии и археологии Нахичеванского отделения Национальной Академии наук: “Момине Хатун была очень мудрой женщиной, давала советы по руководству государством и пользовалась большим уважением в государственном аппарате".
Одна из надписей на мавзолее гласит: "Мы уйдём, и только ветер будет после; нас не станет, но творение наше сохранится".