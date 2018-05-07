Новый взгляд на Густава Климта

Знаменитые золотые мотивы австрийского художника Густава Климта получили новую интерпретацию в "Мастерской света" (Atelier des Lumières) в Париже. Центр цифрового искусства, расположенный в здании бывшего литейного завода, приглашает погрузиться в яркую эпоху Венского сецессиона. Организаторы представления говорят, что "Мастерская света в Париже" -- крупнейший в мире мультимедийный центр такого рода.
Под звуки классической музыки картины Климта и его единомышленника Эгона Шиле оживают в светом шоу, в котором задействованы 140 лазерных видео-проекторов.
Микаэль Кузигу , "Мастерская света": "Наша выставка рассказывает о том, как развивался стиль Густава Климта. Мы видим начало его пути в Вене, когда он был молодым художником, затем постепенно мы подходим к периоду Венского сецессиона, когда Климт хотел освободить себя от художественного академизма и создать собственное движение, мы видим как его в творчестве появляются символизм и ар-нуво".
Этот спектакль можно увидеть в мастерской света до 11 ноября. Он стал продолжением успешного мультимедийного проекта "Карьер де Люмьер" (Carrières de Lumières), действующего в заброшенных каменоломнях на юге Франции.