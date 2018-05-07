Известный режиссер и сценарист Эрманно Ольми скончался в Италии после продолжительной болезни на 87 году жизни.
Умер Эрманно Ольми
Умер Эрманно Ольми
60 лет творческой деятельности - ровно столько же картин, снятых для кино и телевидения. Жизнь простого человека и одиночество - вот главные темы, к которым не раз обращался режиссер. "Слушать того, кто рядом: в этом и заключается поэзия всего мира", - говорил маэстро.
Об этом и одна из его последних работ - драма о жизни нелегальных мигрантов и христианском милосердии "Картонная деревня".
Ольми - обладатель "Золотой пальмовой ветви" 1978 года за картину "Дерево для башмаков", в которой повествуется о судьбе итальянских крестьян в конце 19 века.
В копилке режиссера и "Золотой лев" Венецианского кинофестиваля 1988 года за фильм-притчу "Легенда о святом пропойце" по одноименной повести австрийского писателя Йозефа Рота.
Ольми многократно становился лауреатом и итальянской национальной премии "Давид ди Донателло". Последний приз он получился в 2007 году за драму о вечных ценностях "Сто гвоздей" .