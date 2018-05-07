Стоимость нефти растет: в понедельник цена за баррель черного золота сорта Brent впервые за последние четыре года превысила 76 долларов, западнотехасская нефть торгуется у отметки в 70 долларов.
Цены на нефть бьют рекорды
Цены на нефть бьют рекорды
В связи с этим мировые биржевые индексы показывают положительную динамику: на открытиии торгов на бирже в Нью-Йорке котировки промышленного индекса DJ сраз же поползли вверх, а важнейший фондовый индекс Германии DAXна Франкфуртской бирже к закрытию сессии прибавил 1%.
Эксперты связывают рост цен с обеспокенностью инвесторов по поводу возможного сокращения мировых поставок нефти: 12 мая ожидается решение вопроса об участии США в ядерном соглашении с Ираном —третьим по объемам добычи членом ОПЕК. В центре внимания инвесторов также оказалась Венесуэла, где уже сложившийся нефтяной кризис может усугубится конфискацией — в рамках международного арбитража — ключевых активов национальной нефтяной компании PDVSA в пользу американской ConocoPhillips.
Аналитики отмечают, что из-за геополитических факторов стоимость нефти стало сложнее прогнозировать.