Nissan прекратит продажи автомобилей с дизельными двигателями в Европе. Такое решение японский производитель принял в результате ужесточения регулирования в области охраны окружающей среды в ряде стран. В последние годы и спрос на подобные автомобили здесь резко сократился.
Nissan против дизеля
Nissan против дизеля
Компания, в принципе, более не намерена устанавливать дизельные двигатели на новые модели, предназначенные для европейского рынка. В ее планах сконцентрироваться на выпуске электромобилей и к 2022 году довести их продажи до 1 миллиона в год.
Данное решение уже поставило под угрозу сотни рабочих мест на крупнейшем заводе Nissan в британском Сандерленде, где около 7 тысяч сотрудников ежегодно собирают по 500 тыс. автомобилей этой марки. За последний год продажи дизелей в Великобритании снизились до 35%.