Швейцарская компания Nestlé за 7,15 миллиардов долларов приобрела бессрочное право на продажу по всему миру продукции американской компании Starbucks за пределами ее кофеен. Соглашение не включает право на продажу готовых к употреблению напитков Starbucks. На работу в Nestle также перейдут 500 сотрудников американской сети.
Nestlé создает "глобальный кофейный альянс"
Nestlé создает "глобальный кофейный альянс"
В Nestlé - крупнейшем в мире производителе продуктов питания - рассчитывают, что сделка позволит увеличить доходы и расширить присутствие на американском рынке. Исполнительный директор швейцарской корпорации Марк Шнайдер не скрывает амбиций по созданию "глобального кофейного альянса", объединив под одной крышей три основных бренда в мире кофе: Starbucks, Nescafe и Nespresso.
В свою очередь, исполнительный директор Starbucks Кевин Джонсон выразил надежду, что соглашение с Nestle позволит миллионам людей по всему миру попробовать кофе Starbucks. Ожидается, что сделка будет заключена к концу текущего года после одобрения надзорными органами.