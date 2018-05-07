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экономика

Nestlé создает "глобальный кофейный альянс"

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Nestlé создает "глобальный кофейный альянс"

Nestlé создает "глобальный кофейный альянс"
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Швейцарская компания Nestlé за 7,15 миллиардов долларов приобрела бессрочное право на продажу по всему миру продукции американской компании Starbucks за пределами ее кофеен. Соглашение не включает право на продажу готовых к употреблению напитков Starbucks. На работу в Nestle также перейдут 500 сотрудников американской сети.

В Nestlé - крупнейшем в мире производителе продуктов питания - рассчитывают, что сделка позволит увеличить доходы и расширить присутствие на американском рынке. Исполнительный директор швейцарской корпорации Марк Шнайдер не скрывает амбиций по созданию "глобального кофейного альянса", объединив под одной крышей три основных бренда в мире кофе: Starbucks, Nescafe и Nespresso.

В свою очередь, исполнительный директор Starbucks Кевин Джонсон выразил надежду, что соглашение с Nestle позволит миллионам людей по всему миру попробовать кофе Starbucks. Ожидается, что сделка будет заключена к концу текущего года после одобрения надзорными органами.