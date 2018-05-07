Посольство США переезжает в Иерусалим
Ровно через неделю, 14 мая, в Иерусалим переедет посольство США в Израиле. В настоящее время завершаются приготовления к этому событию, которое многие наблюдатели считают историческим. Ведь Вашингтон намерен создать международный прецедент на фоне палестино-израильского конфликта.
Так, несколько дорожных указателей с надписью "Посольство США" появились в квартале Иерусалима, где в настоящее время находится американское консульство.
Именно там в первое время будут работать американский посол и небольшая группа его сотрудников. Параллельно с этим идет поиск места для полноценного посольства в Иерусалиме.
6 декабря прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о решении признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство из Тель-Авива. Это вызвало негативную реакцию со стороны арабских стран и Палестины. Совет Безопасности ООН также не поддержал решение Вашингтона.