Город счастливых пингвинов

Варгентинском заповеднике Пунта Томбо обитает самая крупная колония магеллановых пингвинов. Около миллиона птиц живут здесь в прекрасных условиях: благодаря предпринятым мерам по сохранению окружающей среды, им не угрожает ни загрязнение океана, ни нехватка продовольствия. Магеллановы пингвины проводят несколько месяцев в воде. Однако в брачный период они возвращаются на сушу. Гнезда пингвины устраивают в норах, которые выкапывают в мягком грунте. Здесь птицы спасаются от солнца и жары. Каждый год парк Пунта Томбо посещают более 65 тысяч туристов. Путешественники могут передвигаться только по специальным тропинкам и мостикам, чтобы не мешать пингвинам.