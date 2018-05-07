Гонки на газонокосилках

В Великобритании открылся сезон гонок на газонокосилках. В английском Биллингсхерсте в Западном Сассексе, прошли первые в этом году соревнования, известные как "Формула-1 лужаек". По правилам с мая по октябрь со всех "спорткаров" были удалены острые лезвия. В первый день победу в трех различных дисциплинах соревнований на модифицированных садовых газонокосилках праздновали Майк Крессуэлл, Дин Фуллер и Дэн Джонс.

Этот необычный вид спорта появился в Великобритании в 1973 году. С тех пор здесь была основана Британская Ассоциация гонок на газонокосилках и ежегодно проходят популярные состязания, среди которых Британский Гран-При, Чемпионат Мира, а также сложнейшие 12-часовые заезды.