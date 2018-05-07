Китай: под дождем и градом
Дожди с градом обрушились на ряд провинций Китая. Непогода стала помехой автомобильному движению и причиной отмены 118 авиарейсов. В воскресенье и понедельник количество выпавших осадков достигало 100 мм в час.
В провинции Гуйчжоу в результате разгула стихии повреждены более 460 домов, пострадали сотни гектаров сельскохозяйственных угодий. О жертвах среди населения не сообщалось. По прогнозам метеорологических служб дожди ожидаются и во вторник. В связи с ливнями на юге и востоке страны Национальный метеорологический центр КНР еще в воскресенье объявил "желтый" уровень опасности.