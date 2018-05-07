День матери в разных странах

Во всём мире День матери отмечают в знак благодарности за материнскую заботу о детях. Причём, как явствует из традиций разных стран, необязательно о своих собственных детях.

Во всем мире эта традиция приходится на разные даты, с февраля по декабрь. В некоторых странах День матери, как и многие другие праздники, стал носить коммерческий характер: компании зарабатывают на продаже связанных с праздником атрибутов подобно пионерам в этой области - США.

Традиция отмечать День матери уходит корнями в религию, но не всегда. Мы предлагаем вам обзор того, как празднуют эту дату в разных странах мира, где поводам могут служить религиозные, исторические или мифические основания.

Россия

Несмотря на то, что в России по традиции отмечают Международный женский день 8 марта, День матери также существует, и согласно федеральному законодательству с конца 1990-х годов отмечается в последнее воскресенье ноября (в 2018 году - 25 ноября). Как отмечали в Госдуме в момент учреждения этого праздника, его цель — поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои и особо отметить значение в жизни каждого главного человека — Матери. В этом отношении праздник имеет более узкую направленность в отличии женского дня 8 марта, когда мужчины выражают признательность не только своим матерям, но и жёнам, сестрам, бабушкам, подругам, да и просто прохожим на улице.

Белоруссия

В Республике Беларусь День матери отмечают 14 октября. Как и другие бывших советских республиках, белорусы празднуют и День 8 марта традиционными цветами и подарками. Но на государственном уровне День матери был официально учреждён в 1996 году, хотя отмечается с 1995 года. Верующие в этот же день в октябре отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

Великобритания

Жители Великобритании отмечают "Материнское воскресенье" в четвертое воскресенье Великого поста (в 2018 году это было 11 марта). Праздник изначально церковный: большинство историков полагают, что он возник из христианской традиции XVI века, когда в четвертое воскресенье Великого поста было принято посещать матерей. Религиозная традиция постепенно уходила в прошлое, но усилиями коммерсантов, которые увидели прекрасную возможность заработать на празднике, он снова начал набирать популярность во всей Великобритании с 1950-х годов.

Испания

До 1965 года Día de la Madre изначально отмечался в Испании в День девы Марии — 8 декабря. Сегодня День матери отмечают в первое воскресенье мая — месяца, который согласно католической вере, посвящён Деве Марии. Día de la Madre остаётся популярным и коммерчески раскрученным праздником.

Португалия

В Португалии Dia da Mãe - неофициальный праздник, который проводится в первое воскресенье мая. Как и в Испании, раньше его отмечали 8 декабря - в день католического праздника Непорочного Зачатия.

Венгрия

В Венгрии День матери также приходится на первое воскресенье мая. Он впервые был отмечен в 1925 году венгерской молодежью Красного Креста.

Германия

Muttertag был создан Ассоциацией немецких флористов и, как правило, приходится на второе воскресенье мая. Немцы отмечают этот праздник с некоторой сдержанностью, поскольку негативные ассоциации связывают его с периодом национал-социализма, когда нацистские лидеры пользовались любыми поводами для стимулирования рождаемости.

Австрия

Марианна Хайниш, основатель австрийского женского движения, считается инициатором и активисткой празднования Дня матери с 1924 года. Она нашла поддержку своей идее в скаутском движении, которое также поддержало празднование этого дня. Как и в Германии, в Австрии праздник приходится на второе воскресенье мая.

Швейцария

Швейцарские шеф-повара, кондитеры и флористы на примере Германии осознали огромный коммерческий потенциал Дня матери, и затем импортировали праздник к себе в страну. Эта отчасти германоязычная страна отмечает Muttertag во второе воскресенье мая.

Греция и Кипр

День матери отмечают в Греции и на Кипре - также во второе воскресенье мая. Древние греки обычно устраивали ежегодный весенний праздник, чтобы почтить богиню Рею, супругу Кроноса, имевшую большое потомство.

Франция

Французы отмечают Fête des Mères в последнее воскресенье мая в соответствии с законом, принятым в 1950 году - за исключением тех лет, когда на этот день приходится праздник Пятидесятницы. В этом случае День матери переносится на первое воскресенье июня. Закон предписывает в официальном порядке отдавать дань уважения француженкам-матерям.

Что касается истоков праздника, то некоторые города во Франции стали отмечать la Journée des mères ещё в 1918 году, когда многодетных матерей стали чествовать за их вклад в увеличение численности населения Республики. В годы Второй мировой войны популярность праздника возросла благодаря усилиям профашистского режима Виши. Позднее, после освобождения Франции в 1944 году, власти продолжили поддержку "Праздника матерей" в рамках усилий по увеличению населения страны.

Израиль

В Израиле День матери празднуют 30 числа месяца Швата по еврейскому календарю, и приходится праздник на даты от 30 января до 1 марта. Праздник был учреждён в честь общественной деятельницы первой половины ХХ века Генриетты Сольд, которая ушла из жизни 13 февраля 1945 года. У Генриетты не было своих детей, но сама она спасла немало еврейских детей из нацистской Германии в годы войны. В Израиле Сольд называют "матерью" всех спасённых детей, и потому ежегодный день памяти стал также Днём матери. Сегодня праздник в основном отмечается в дошкольных учреждениях (детских садах), куда также приглашаются родители. Коммерческое наполнение праздника в Израиле не культивируется.