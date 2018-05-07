Верди в ритме танго: открытия мальтийского музыкального фестиваля

В Валетте завершился Шестой международный музыкальный фестиваль. Наряду с мальтийским, вторым официальным оркестром двухнедельного слета стал приглашенный из Армении Государственный симфонический оркестр. Насыщенную программу этого сезона закрыло выступление австрийского кларнетиста Андреаса Оттензамера, солиста Берлинской филармонии, в сопровождении армянского государственного симфонического оркестра под руководством Сергея Смбатяна. Музыканты в числе прочего исполнили "Вердиану" - фантазию по мотивам опер Джузеппе Верди, написанную композитором Алексеем Шором.
Покорившему публику исполнителю из Вены - всего 29, дирижеру из Армении годом больше. В этом сезоне в фестивале приняло участие беспрецедентное количество мировых звезд: от недавно взошедших до легендарных.
Алексей Шор, композитор: "Меня попросили написать что-нибудь по мотивам Верди для турне по Латинской Америке. Я подумал, будет здоров взять классические оперные мелодии этого композитора и интерпретировать их в южноамериканском стиле. "Вердиана" - это три стилевые обработки. Сначала - самба, затем - "босса нова" и, наконец, танго".
Нынешнее выступление в Валлетте - не первый совместный проект Оттензамера и оркестра Сергея Смбатяна. Два молодых музыканта в очередной раз подтвердили полную творческую совместимость.
Андреас Оттензамер, кларнетист: "Работать намного легче, когда есть личный контакт, взаимопонимание. Мы не раз подмигнули друг другу во время выступления..."
Сергей Сматян, дирижер: "Да, сыгранность у нас получилась абсолютно волшебная... У нас не было много времени на репетиции, но получалось бесподобно. Все на это работало - зрительный контакт, атмосфера, энергия, безмятежность... и сами музыканты, конечно".
В этом году Валетта избрана Европейской культурной столицей, что придало особое звучание фестивалю. Он поразил воображение публики широтой репертуара: Вивальди, Чайковский, Хачатурян, Рахманинов соседствовали в афишах с современными композиторами.