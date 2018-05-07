Верди в ритме танго: открытия мальтийского музыкального фестиваля

В Валетте завершился Шестой международный музыкальный фестиваль. Наряду с мальтийским, вторым официальным оркестром двухнедельного слета стал приглашенный из Армении Государственный симфонический оркестр. Насыщенную программу этого сезона закрыло выступление австрийского кларнетиста Андреаса Оттензамера, солиста Берлинской филармонии, в сопровождении армянского государственного симфонического оркестра под руководством Сергея Смбатяна. Музыканты в числе прочего исполнили "Вердиану" - фантазию по мотивам опер Джузеппе Верди, написанную композитором Алексеем Шором.

Покорившему публику исполнителю из Вены - всего 29, дирижеру из Армении годом больше. В этом сезоне в фестивале приняло участие беспрецедентное количество мировых звезд: от недавно взошедших до легендарных.