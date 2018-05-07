В обзоре “Вкратце из Брюсселя”:
Макрон в масштабе ЕС. Туристы теснят местных
Макрон в масштабе ЕС. Туристы теснят местных
За последний год Эммануэль Макрон сумел заинтересовать многих своим проектом либерального развития ЕС. Однако президенту Франции не удалось запустить реформу еврозоны.
В бельгийской столице трудящимся и учащимся стало сложнее находить жильё по доступным ценам. Отчасти это результат успеха онлайн-площадки Airbnb. Её пользователи сдают на короткий срок свой кров путешественникам, которые прежде предпочли бы гостиницы.