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Срочная новость

Брюссельское бюро

Макрон в масштабе ЕС. Туристы теснят местных

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Макрон в масштабе ЕС. Туристы теснят местных

Макрон в масштабе ЕС. Туристы теснят местных
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В обзоре “Вкратце из Брюсселя”:

За последний год Эммануэль Макрон сумел заинтересовать многих своим проектом либерального развития ЕС. Однако президенту Франции не удалось запустить реформу еврозоны.

В бельгийской столице трудящимся и учащимся стало сложнее находить жильё по доступным ценам. Отчасти это результат успеха онлайн-площадки Airbnb. Её пользователи сдают на короткий срок свой кров путешественникам, которые прежде предпочли бы гостиницы.