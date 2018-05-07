Макрон в масштабе Евросоюза

Эммануэль Макрон утверждает, что он год назад избрался в президенты, не прибегая к популизму и не опираясь на национализм. И европейские страны, страдающие от этих явлений, проявили готовность следовать за Францией. Их лидеры дали кредит доверия 40-летнему экс-министру экономики. Макрон предложил в Страсбурге проект либерального развития ЕС.