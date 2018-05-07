Эммануэль Макрон утверждает, что он год назад избрался в президенты, не прибегая к популизму и не опираясь на национализм. И европейские страны, страдающие от этих явлений, проявили готовность следовать за Францией. Их лидеры дали кредит доверия 40-летнему экс-министру экономики. Макрон предложил в Страсбурге проект либерального развития ЕС.
Макрон в масштабе Евросоюза
Макрон в масштабе Евросоюза
Брюссельский политолог отмечает, что Париж выбился в главные европейские столицы, но предложив не так уж и много свежих идей:
«Макрон добился определенного успеха в поощрении внешних инвестиций, защите прав рабочих, командированных в другие страны, и сумел представить это своей личной политической победой, хотя многое началось и было сделано до него, - сказало Шарль де Марсийи. - По соглашениям о свободной торговле, по отношениям с Дональдом Трампом, по вопросам безопасности и обороны, мы видим, что Макрон принёс кое-что новое, но его основная заслуга в том, что эти вопросы четко вписаны в европейскую повестку дня ».
Французский руководитель сумел привлечь коллег в разработке механизма спасения греческих и прочих банков, находящихся на грани банкротства. Но приоритетом для ЕС он называл общую реформу зоны евро, а её запустить не удалось.
«Первая неудача связана с многолетним финансовым планом, иначе говоря бюджетом Евросоюза на 2021-2027 года, - продолжал глава брюссельского отделения Фонда Роберта Шумана. - Франция предлагала создать бюджет только для еврозоны. Этого не получилось».
Другой участник франко-германского "тандема", канцлер Ангела Меркель, политически ослабла после выборов. Члены её правящей колиации скептически относятся к предложениям Макрона. Тем не менее, французскому президенту многие благодарны за его попытки оживить европейский проект.