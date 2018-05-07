Молнии над Аделаидой

Эффектное природное явление удалось заснять на камеру в южном австралийском городе Аделаида: небо здесь расчертили десятки причудливых молний. По словам метеорологов, ничего хорошего от такого "предзнаменования" ждать не стоит. Уже к вечеру на Йорк, полуостров между заливами Спенсер и Сент-Винсент в 150 км от города, должна обрушиться мощная гроза.

Аделаида не в первый раз привлекает к себе внимание подобным образом: в декабре местному жителю удалось сфотографировать еще более необычнайное зрелище - "танец молний", которые окрасили все вокруг в розовый цвет. Калебу Тревису повезло: ведь обычно такое "представление" не длится более 5 секунд. Всего за пару дней выложенное тогда в сеть видео посмотрели тысячи любителей природы по всему миру.