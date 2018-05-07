Эксперт: сюрпризы ливанских выборов

В первых в Ливане за последние 9 лет парламентских выборах приняли участие менее половины избирателей. По мнению правозащитника и преподавателя Ливанского Университета святого Духа Марвана Маалуфа, многие решили не приходить на избирательные участки, потому что не верят в возможные перемены в стране, другим пришлись не по нраву сами кандидаты.

"Явка оказалась ниже, чем предрекали эксперты, по двум причинам: многие разочарованы в нынешней политической системе и не верят, что что-то может измениться, другим не понравились реформистские заявления кандидатов. В итоге, проголосовали только самые верные сторонники партий, принявших участие в избирательной гонке. Сомневающихся в своем выборе на участках не было. Большинство из них остались дома", - отмечает специалист.

По его словам, три или четыре женщины получат депутатские кресла.

"Одна из них носит паранджу - для ливанского парламента это ново. Она занимала министерский пост в бывшем правительстве, - продолжает эксперт. - Места в парламенте гарантировали себе шиитские "Хезболлах" и "Амаль". В районах, где их поддержка традиционно сильна, сюрпризов не было. Неожиданными стали результаты голосования в Бейруте. Победу Харири не обеспечили его союзники - другие суннитские партийные списки не набрали достаточного количества голосов. И, судя по всему, он сам занимает лишь второе место во втором избирательном округе Бейрута".

Многие наблюдатели отмечают, что большое количество ливанских парламентариев лишились своих мандатов. В то же время, как считает Маалуф, несмотря на некоторые новшества, никаких серьезных изменений на политической сцене страны не произошло.

"Распределение власти остается прежним. Хотя "Движение за будущее" Харири потеряло немало мест, а сам премьер показал не лучшие результаты в Бейруте, он все равно останется на своем посту в будущем правительстве благодаря союзу с президентом Мишелем Ауном", - подводит итог эксперт.