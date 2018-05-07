Сторонники "Хезболлах" ликуют. По предварительным подсчетам, шиитская группировка смогла существенно укрепить свои политические позиции Ливане по итогам парламентских выборов, прошедших 6 мая.
Харири уступил "Хезболлах"
Харири уступил "Хезболлах"
Для Страны кедра это первые выборы в парламент за последние девять лет. Именно столько не обновлялся состав Палаты депутатов в Ливане. Это было вызвано затяжным политическим кризисом - не только внутренним, но и в отношениях с иностранными партнерами.
Последний виток этого кризиса пришелся на осень минувшего года, когда под давлением Саудовской Аравии премьер-министр Ливана Саад Харири был вынужден даже заявить об уходе в отставку.
Потом, правда, он взял свои слова обратно, но подобные эскапады серьезно отразились на его политическом рейтинге. В результате на парламентских выборах возглавляемое Харири суннитское движение "Аль-Мустакбаль" показало лишь третий результат.
Второе место занимает Свободное патриотическое движение президента Мишеля Ауна, который для формирования большинства в парламенте готов пойти на коалицию с шиитами. По предварительным прогнозам, образование коалиции с христианами из СПД позволит "Хезболлах" располагать большинством в парламенте, получив 67 из 128 мест.