На улицах Иерусалима появились указатели с надписью "Посольство США". Она приводится на трех языках: иврите, арабском и английском.
Посольство США переезжает в Иерусалим
Посольство США переезжает в Иерусалим
6 декабря прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о решении признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство из Тель-Авива. Что вызвало негативную реакцию со стороны арабских стран и Палестины. Совет Безопасности ООН также не поддержал решение Вашингтона.
Изначально американский посол и небольшая группа его сотрудников будут работать на территории генконсульства США, церемония открытия которого запланирована на 14 мая. Параллельно с этим идет поиск места для полноценного посольства в Иерусалиме.