Спасти иранскую сделку

Париж, Берлин и Лондон пытаются спасти сделку с Ираном и убедить президента США Дональда Трампа не отказываться от Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана. Находящийся с визитом в Вашингтоне глава британского МИД Борис Джонсон сказал, что отказ от соглашения будет ошибкой. Вместе с тем дипломат заявил о необходимости ужесточить политику в отношении Ирана и исправить недостатки сделки.

Борис Джонсон, глава МИД Британии: "Я считаю, что мы можем удовлетворить требования президента Трампа и быть более жесткими с Ираном. Это то, что мы должны сделать, не отбрасывая при этом саму суть ядерного соглашения, потому что оно действует для того, чтобы не дать Ирану получить ядерное оружие. Мы должны задаться вопросом, как еще мы можем это сделать?"

Президент США Дональд Трамп должен принять решение по вопросу о ядерной сделке с Ираном в ближайшие дни. 12 мая - срок, отведенный Трампом на то, чтобы США и европейская тройка (Франция, Германия, Британия) смогли договориться о внесении изменений в соглашение. Иначе Трамп угрожает выходом из договора. В последнем случае, предупредил президент Ирана Хасан Рухани, США будут сожалеть о своем решении, как никогда раньше в своей истории.

"В этом вопросе американцы станут главными проигравшими, - заявил Рухани, - Они столкнутся с потерями и неудачами. А мы продолжим наш путь."

В июле 2015 года Иран, пять постоянных членов Совбеза ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной проблемы Тегерана. Сделка предусматривает отмену санкций ООН, США и ЕС, наложенных на Иран из-за его ядерной программы.