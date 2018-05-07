Эвакуированным ранее из-за извержения вулкана Килауэа на Большом острове Гавайского архипелага жителям разрешили вернуться в свои дома, чтобы забрать домашних животных и предметы первой необходимости.
Гавайцы спасают животных
Гавайцы спасают животных
Ранее из прилегающей к вулкану зоны были эвакуированы около 2 тысяч человек. Чрезвычайные службы обнаружили к настоящему моменту не менее девяти вулканических трещин. Из них извергается лава и выходят ядовитые газы.
Геологическая служба США сообщила также о землетрясении магнитудой 6,9 на юго-востоке острова. Сведений о жертвах и пострадавших не поступало, но по крайней мере 26 домов были разрушены.
Килауэа считается одним из самых активных действующих вулканов в мире. Его высота составляет более 1200 метров над уровнем моря.