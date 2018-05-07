Большой Кавказ - самая высокая горная система в Европе, и сейчас мы прямиком отправляемся на курорт Гудаури, самый известный и любимый в Грузии. Трассы здесь проложены с высоты в 3300 метров, сезон длится с конца декабря до последних чисел апреля. Гудаури славится качеством снега, а инфраструктура курорта не имеет аналогов в республике
Грузинский Гудаури: вершины, спорт, комфорт
Грузинский Гудаури: вершины, спорт, комфорт
Нино Ткавадзе приезжает сюда регулярно: "Гудаури - крупнейший горнолыжный курорт Грузии, к тому же он ближе других к столице, Тбилиси. Думаю, у него огромный потенциал, учитывая разнообразие здешних гор".
Добраться сюда из Тбилиси можно менее чем за 2 часа. Гудаури - это 70 километров трасс, неограниченные возможности для фрирайда и огромный выбор экстремальных предложений для самых отважных.