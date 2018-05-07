Грузинский Гудаури: вершины, спорт, комфорт

Большой Кавказ - самая высокая горная система в Европе, и сейчас мы прямиком отправляемся на курорт Гудаури, самый известный и любимый в Грузии. Трассы здесь проложены с высоты в 3300 метров, сезон длится с конца декабря до последних чисел апреля. Гудаури славится качеством снега, а инфраструктура курорта не имеет аналогов в республике