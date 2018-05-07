"Террористы не спешили и пристреливали их одного за другим: бах, давай сюда! Бах, и ты тоже!" - выражения, в которых президент США описал происходившее в парижском концертном зале "Батаклан" в ноябре 2015 года, не перестает вызывать полемику - не только среди пострадавших в результате терактов, но и среди рядовых французов, политиков, членов правительства.
Франция ждет извинений от Трампа
Франция ждет извинений от Трампа
В субботу, в специальном коммюнике, министерство иностранных дел выразило"резкое осуждение слов" президента Трампа и потребовало "уважать память жертв" и пострадавших в результате ноябрьских терактов.
В воскресенье министр экономики Брюно Ле Мэр призвал главу Белого дома "выразить публичные сожаления" в связи с высказываниями, "недостойными" лидера одной из ведущих стран мира.
Возглавлявший Французскую республику в ноябре 2015-го Франсуа Олланд назвал "кривлянье" Дональда Трампа "неприемлемым и невыносимым" для тех, кто находился в концертном зале.
Это подтверждает Сара Кей, член ассоциации пострадавших "13.11.15": "Когда я это услышала, я не могла сдержать гнева... Но сначала я просто не могла поверить, что такое возможно! Ведь Трамп изображал, подражал террористам... Отвращение - вот слово, которое более или менее выражает то, что я чувствую... И потом, его ведь там не было, он не знает, что мы пережили!"
Лидер оппозиционной Социалистической партии Оливье Фор, как и многие французы, ждут реакции на тираду Дональда Трампа от главы Французской республики Эммануэля Макрона, который не далее как неделю назад дружески похлопывал главу Белого дома по плечу.