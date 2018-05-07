Франция ждет извинений от Трампа

"Террористы не спешили и пристреливали их одного за другим: бах, давай сюда! Бах, и ты тоже!" - выражения, в которых президент США описал происходившее в парижском концертном зале "Батаклан" в ноябре 2015 года, не перестает вызывать полемику - не только среди пострадавших в результате терактов, но и среди рядовых французов, политиков, членов правительства.