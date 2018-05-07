Разочарованными и полными решимости продолжать забастовку покинули Матиньонский дворец ведущие профсоюзы железнодорожников. В понедельник, впервые с начала противостояния и по их требованию, лидеров движения протеста против правительственной реформы Государственной железнодорожной компании принял премьер-министр Эдуар Филипп.
Премьер-министр не переубедил профсоюзы
Премьер-министр не переубедил профсоюзы
"Для нас забастовка продолжается, поскольку никаких дебатов не получилось, - заявил по окончании встречи Лоран Бран, представляющий подразделение Всеобщей конфедерации труда, - положительный момент - то, что за одним столом с нами сидел человек, принимающий решения. Надеемся, мы наконец сможет получить ответы на вопросы, которые не переставая задаем вот уже полтора или два месяца!"
Эдуар Филипп предложил провести вторую встречу 24 или 25 мая, в преддверие обсуждения проекта реформы Государственной железнодорожной компании в Сенате. Общее собрание профсоюзов, на котором планируется обсудить продолжать или нет движение протеста, намечено на среду.
"На этот час нам не назвали конкретной суммы погашения государством долга железнодорожной компании, - добавляет лидер Объединения независимых профсоюзов Роже Диллензегер, - что же касается календаря, то речь шла о периоде с 1 января 2020 года по 2022-й"...
Ранее профсоюзы категорически отказались вести переговоры с министром транспорта Элизабет Борн, обвинив ее в том, что она ведет "диалог глухонемых".
Пока шли переговоры, около 200 активистов самого радикально-настроенного профсоюза Sud-Rail попытались заблокировать работу трех парижских вокзалов: Монпарнас, Восточного и Северного, но были разогнаны спецподразделением полиции.