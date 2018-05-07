Ученые ЕС помогут аквафермерам

Можно ли способствовать более эффективному и экологичному развитию аквакультуры в Европе? Программа Futuris ищет ответы в компании европейских ученых в центральной Венгрии.

... Здесь вблизи одного из заповедников развернута мобильная лаборатория. Как выяснилось, ближайший сосед этой природной зоны - ферма по разведению карпов. Естественный пруд соединен с фермерским, чистая вода течением заносится в аквахозяйство и оттуда поступает в природу. Уже в измененном виде.

Апрад Ференц, биолог: "Нас интересует состояние естественной водной фауны, мы также проверяем качество воды, выходящей из фермерской заводи. Полученные данные позволяют восстановить реальную картину взаимодействия рыбных ферм с с экосистемами заповедника".

Ученые забирают образцы воды в разных местах. Они знают, что пруды аквафермы богаты питательными веществами, в них также присутствуют антибиотики и ветпрепараты.

Лилиана Пап, морской биолог: "Мы замеряем температуру, воды, ее насыщенность кислородом. Наша мобильная лаборатория позволяет также оценить уровень присутствия в воде нитратов, нитритов, фосфатов и аммония".

Наблюдения в венгерском заповеднике - часть проводимых в рамках Европейского исследовательского проекта работ по оптимизации акваферм в Старом Свете. Всего мониторинг осуществляется вблизи 7 рыбных хозяйств, как пресноводных. так и морских. Среди них - и лососевые хозяйства в Норвегии.

Трине Дале, морской биолог: "Мы хотим построить модели влияния на природу разных видов отходов акваферм, будь то рыбный корм или следы ветеринарных препаратов. Наши наблюдения, сбор данных позволят рекомендовать фермерам оптимальное место для размещения хозяйства, научить их следить за выбросами, которые могут повлиять на окружающую среду".

По данным специалистов, рыбные хозяйства - самый быстрорастущий сектор мирового агропрома и пищевой индустрии. Высокая рентабельность привлекает в бизнес все новых энтузиастов. Ученые озабочены тем, чтобы борьба за производительность не вредила естественным экосистемам.

Тревор Тефлер, морской биолог: "Мы используем в нашей работе сложные компьютеризированные методы сбора, регистрации и анализа информации. Делаем выводы о влиянии акваферм на окружающую среду, говорим, сколько можно разводить рыбы там-то и там-то, чтобы не нанести природе вред".

70% фермерской рыбы, потребляемой европейцами, закупается за рубежом.

Роберт Шабо, венгерский владелец акфаермы, видит потенциал для производителей ЕС: "Ученые подтвердили, что разведение рыбы в наших прудах не вредит окружающей среде. Состав выходящей из моего хозяйства воды близок к естественному, и это открывает перед фермой новые перспективы роста".

Исследователи обещают к 2025 году разработана конкретные рекомендации, которые позволят на четверть увеличить производительность европейских аквахозяйств без ущерба для окружающей среды.