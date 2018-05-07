Живую цепь вокруг здания парламента Венгрии - сформировали в понедельник около ста активистов. Накануне президент страны дал официальное поручение лидеру победившей на выборах партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" сформировать новое правительство. Он также выдвинул кандидатуру Виктора Орбана на утверждение премьер-министром.
Живая цепь - против Орбана
Живая цепь - против Орбана
За прошедший после выборов месяц эти люди провели несколько многотысячных митингов, теперь они хотят продемонстрировать свое несогласие на центральной площади Кошута во время заседания парламента нового созыва.
"Власть должна видеть, что не все с ней согласны!" - говорит корреспонденту Euronews один из участников цепи.
"Я бы не хотел, чтобы в нашей стране разразилась гражданская война, - добавляет другой, - но очевидно, что общество раскололось на два лагеря"...
В ответ на запрос исполнительной власти, Верховный суд страны постановил, что формирование живой цепи в данном случае не является незаконным. Главную площадь должны были закрыть в 18 часов, но отложили решение до полуночи. Между полуночью и 11 часами утра вторника полиция взяла центральную площадь под контроль.