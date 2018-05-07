В Брюсселе трудящимся и учащимся стало сложнее находить жильё по доступным ценам. Отчасти это результат успеха онлайн-площадки Airbnb. Её пользователи сдают на короткий срок свой кров путешественникам, которые прежде предпочли бы гостиницы.
Брюссельцев потеснили туристы
Брюссельцев потеснили туристы
Сотрудник городской администрации показывает звонки квартир, где местным людям отказывают в аренде.
«Установив адреса нарушителей, мы взимаем дополнительные штрафы, - говорит Джеффри Куманс. - Иначе владельцы апартаментов не поймут незаконности своих действий. Туристам есть где остановиться. А такое жильё предназначено для брюссельцев».
В бельгийской столице фешенебельны пригороды, а публика попроще традиционно селилась в центре, куда и стекаются туристы. Они готовы напрямую договариваться с хозяевами, которые платят делают Airbnb небольшые отчисления.
«В Брюсселе я плачу больше за свою комнату, чем мои друзья в университентском Лёвене, – сказала студентка. - Это одно из последствий Airbnb».
Эта основанная в Сан-Франциско компания в последние годы интенсивно лоббирует учреждения Евросоюза. Наблюдатель за корпоративной деятельностью Кеннет Хаар отмечает, что в документах Еврокомиссии закреплены выгодные для Airbnb условия.
Через её сайт за десять лет нашли жильё более 150 млн человек. Среди них много гостей Брюсселя, которым это дало возможность осмотреть ценнейшие достопримечательности.