Батуми - столица Аджарии, один из крупнейших городов Грузии, ее самый популярный черноморский курорт и порт. Канатная дорога "Арго" доставит вас на вершину горы Анурия, на высоту в 2500 метров над уровнем моря. Отсюда открывается захватывающий дух вид на Батуми, столицу Аджарии.
Батуми: по следам аргонавтов
Батуми: по следам аргонавтов
Первые упоминания о Батуми восходят к в IV веке до нашей эры, его история тесно связана с древнегреческими мифами о Ясоне и аргонавтах. Сегодня Батуми - город динамичного туризма, развлечений и торговли, который не останавливается на достигнутом и активно развивается.
Лия Футкарадзе, жительница Батуми: "Канатная дорога - прекрасный способ увидеть и Батуми, и окружающие нас горы, и Черное море".
Насладившись панорамой, не спешите спускаться: здесь, на высоте птичьего полета, вас ждет множество развлечений, живая музыка и рестораны национальной кухни.