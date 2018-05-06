Четвёртая инаугурация Владимира Путина

В понедельник в Москве состоится инаугурация президента России. В Кремле ожидают около пяти тысяч гостей. Некоторые СМИ пишут о том, что в этом году церемония может быть обставлена скромнее — без кортежа на улицах Москвы и торжественного приёма для чиновников.