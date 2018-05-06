В понедельник в Москве состоится инаугурация президента России. В Кремле ожидают около пяти тысяч гостей. Некоторые СМИ пишут о том, что в этом году церемония может быть обставлена скромнее — без кортежа на улицах Москвы и торжественного приёма для чиновников.
Четвёртая инаугурация Владимира Путина
Четвёртая инаугурация Владимира Путина
Инаугурация — уже четвёртая для Владимира Путина. При этом он вступит во второй шестилетний срок и может войти в число рекордсменов по времени нахождения у власти. Новые полномочия истекут в мае 2024 года.
В марте этого года Путин в первом же туре заручился поддержкой почти 77% голосовавших — даже с учётом явки это больше половины россиян. Это стало рекордом за все президентские выборы в российской истории.
Подготовка ко вступлению в должность проходила на фоне международных дипломатических конфликтов, а также новых акций протеста различных движений российской оппозиции. Однако масштабы выступлений оказались заметно меньше, чем шесть лет назад.