Турция продолжит операции в Ираке и Сирии и предпримет все необходимые шаги для полного устранения террористической угрозы у своих границ. Об этом президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил на конгрессе правящей Партии справедливости и развития в Стамбуле. Он выразил уверенность, что Турция шаг за шагом "превращается в самую сильную страну региона".
Политические силы готовятся к досрочным выборам
Политические силы готовятся к досрочным выборам
"Также как и в прошлом, сегодня мы поддерживаем демократию, свободу и соблюдение прав человека, будем поддерживать эти принципы и дальше. Кроме того, нам нужно быть сильными и независимыми. И эти две конфигурации не взаимоисключают, а, наборот, дополняют друг друга".
В Турции 24 июня пройдут досрочные парламентские и президентские выборы: Эрдоган выступает кандидатом от альянса партии власти и ультраправой Партии националистического движения. После выборов в стране официально вступят в силу поправки о введении президентской системы правления.
Основная оппозиционная левоцентристская Народно-республиканская партия вывдивнула своим кандидатом в президенты замглаву политической движения Мухаррема Индже.
Турецкая оппозиция также объединилась в альянс. Соответствующие документы в ЦИК направили Народно-республиканская партия, исламистская Партия благополучия, националистическая "Хорошая партия" и правоцентриская Демократическая партия, но этим политическим силам не удалось договориться об единым кандидате, поэтому каждая представит своего.
Кандидатом от прокурдской Партии демократии народов объявлен ее экс-сопредседатель Селахаттин Демирташ, который в данный момент находится в тюрьме.
С 13 мая после утверждения претендентов на выборах в стране официально начнется агитационный период.