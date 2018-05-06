Политические силы готовятся к досрочным выборам

Турция продолжит операции в Ираке и Сирии и предпримет все необходимые шаги для полного устранения террористической угрозы у своих границ. Об этом президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил на конгрессе правящей Партии справедливости и развития в Стамбуле. Он выразил уверенность, что Турция шаг за шагом "превращается в самую сильную страну региона".