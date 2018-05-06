Первые выборы после революции

В Тунисе проходят муниципальные выборы — первые после «арабской весны». Она началась именно с Туниса, перекинувшись затем на всю Северную Африку и Ближний Восток. Президентские выборы в стране состоялись в 2014-м, но местные за семь лет после революции переносились четырежды — из-за политической неопределённости, проблем с материальным обеспечением и безопасностью. В этот раз за порядком следят 60 тысяч полицейских и военнослужащих.