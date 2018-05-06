В Тунисе проходят муниципальные выборы — первые после «арабской весны». Она началась именно с Туниса, перекинувшись затем на всю Северную Африку и Ближний Восток. Президентские выборы в стране состоялись в 2014-м, но местные за семь лет после революции переносились четырежды — из-за политической неопределённости, проблем с материальным обеспечением и безопасностью. В этот раз за порядком следят 60 тысяч полицейских и военнослужащих.
Первые выборы после революции
Первые выборы после революции
В предвыборной гонке участвовали в общей сложности 57 тысяч кандидатов, причём в списках есть квоты для женщин, молодёжи и лиц с ограниченными физическими возможностями. К примеру, впервые женщина баллотируется на пост мэра столицы.
Власти Туниса особо подчёркивают, что местные органы самоуправления получат больше полномочий, чем раньше, а кроме того, таких учреждений станет больше, что особенно важно для внутренних районов страны, жители которых неоднократно заявляли, что революция никак не улучшила их жизнь.
Лидеры опросов — умеренно исламистская Партия возрождения и светская партия «Призыв Туниса».