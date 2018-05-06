Противостояние грандов

Противостояние испанских грандов. "Эль класико". В воскресенье на стадионе "Камп Ноу" встретятся "Барселона" и "Реал Мадрид". Команды подходят к этому туру национального чемпионата совершенно в разном статусе. На счету "сине-гранатовых" уже два титула: подопечные Эрнесто Вальверде досрочно стали чемпионами страны и завоевали Кубок Испании. В нынешнем сезоне Ла Лиги каталонцы добились невероятного результата: они не уступили ни в одном матче.

Эрнесто Вальверде, тренер "Барселоны": "Эль класико" - это "эль класико". Это важная встреча. К счастью, мы подходим к ней в статусе чемпионов. Но стимулы для борьбы еще остаются. Мы все знаем, что эта игра значит для наших болельщиков и для фанатов "Реала".

Ответный матч станет для мадридцев возможностью реабилитироваться после декабрьской встречи с "Барселоной". Тогда каталонцы разгромили "сливочных" на "Сантьяго Бернабеу", отправив в ворота Кейлора Наваса три безответных мяча.

Выстроятся ли "сливочные" в чемпионский коридор перед "сине-гранатовыми"? Этот вопрос стал одним из главных в преддверии матча. Впрочем, наставник мадридского клуба Зинедин Зидан сам решил развеять все сомнения:

"Коридора не будет, поскольку "Барселона" не сделала того же самого в нашу честь после Клубного чемпионата мира [в котором "Реал" одержал победу]. Но я уважаю игроков этой команды. Самое важное – уважение к тому, чего добилась "Барселона". Они выиграли чемпионат Испании, а это, на мой взгляд, труднее всего. Они победили. Я поздравляю их. Это и есть уважение".

В турнирной таблице "Реал" располагается сейчас на третьем месте, после "Барселоны" и мадридского "Атлетико", зато в Европе команда Зидана бьет рекорды: в третий раз подряд "сливочные" сыграют в финале Лиги чемпионов.